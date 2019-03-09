Бриндамор — об 1:8 в матче с «Виннипегом»: это шок, я такого не ожидал

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от проигранного матча регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (1:8).



«Мне еще надо проанализировать произошедшее, но, понятно, что это неприемлемо. В этом году такого ещё не происходило. У нас была парочка плохих игр, но ничего подобного. Это был шок. Я такого совсем не ожидал», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе победителей дубль оформил Эндрю Копп. По заброшенной шайбе на счету Кевина Хейза, Блейка Уилера, Бена Шьяро, Николая Элерса, Кайла Коннора и Адама Лаури. Самым результативным игроком встречи стал Элерс, набравший 3 (1+2) очка.



У «Каролины» единственная заброшенная шайба на счету Грега Маккегга. Кёртис Макэллини отразил 21 бросок из 29. У Нино Нидеррайтера показатель полезности «-6», у Себастьяна Ахо — «-5».



«Виннипег» забросил 8 шайб «Каролине», у Куликова передача, у Нидеррайтера «-6»