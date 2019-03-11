Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели. Российские игроки не вошли в тройку лучших.



Лучшим хоккеистом недели стал канадский нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, в четырёх встречах недели записавший в актив 9 (4+5) баллов.



Второй звездой стал американский голкипер клуба «Даллас Старз» Бен Бишоп, оформивший шат-ауты в двух матчах недели и отразивший 59 бросков.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели стал 21-летний американский форвард «Анахайм Дакс» Трой Терри, в четырёх матчах отметившийся 7 (2+5) очками и установивший несколько клубных рекордов для новичков.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

