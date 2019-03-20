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Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Опубликован список травмированных игроков КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков.

«Авангард»:
Михеев Илья
Рямё Карри.

«Автомобилист»:
Егоршев Станислав
Кольцов Кирилл
Кучерявенко Александр
Макаров Андрей.

«Ак Барс»:
Гарипов Эмиль.

«Амур»:
Воробьёв Дмитрий
Мурыгин Алексей
Турбин Павел.

«Барыс»:
Полохов Кирилл
Старченко Роман.

«Динамо» Мн:
Буйницкий Дмитрий
Дроздов Иван
Костицын Андрей
Павлович Александр
Степанов Андрей.

«Динамо» Р:
Разгалс Френкс
Скворцов Гунарс.

«Йокерит»:
Вярн Макс
Ландин Майк.

«Куньлунь Ред Стар»:
Бартулис Оскарс
Кейн Кори
Мертл Томаш
Николлс Джош
Сундстрём Юхан.

«Салават Юлаев»:
Бурдасов Антон.

«Северсталь»:
Артамкин Алексей
Вовченко Даниил.

«Сибирь»:
Алексеев Константин
Игнатович Максим
Мнацян Самвел
Пешехонов Владимир.

«Слован»:
Месарош Андрей.

«Спартак»:
Гришин Алексей
Даугавиньш Каспарс
Кутейкин Андрей
Максвелл Бен
Никонцев Анатолий.

«Торпедо»:
Галимов Станислав.

«Трактор»:
Стоу Райан
Сухачёв Владислав
Шинин Александр
Щехура Пол.

ХК «Динамо» М:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
Кулёмин Вячеслав.

ХК «Сочи»:
Архипов Дмитрий
Мосалёв Денис.

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