Хартли: Зернов выпал. «Авангард» снова вынужден искать новые звенья

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Барысом» (5:0, 2-1 в серии).



«Во многих смыслах горжусь своими ребятами. Если вспомнить первый период, то Зернов и Деарне покидали лёд из-за травм, с ними работали врачи. Не играл сегодня и Михеев. У нас были дыры в составе, и подключившиеся Кошелев, Галимов и Петров проделали невероятную работу. В центре оставались только Стась и Семёнов, другим ребятам пришлось действовать на непривычной позиции. Я очень горжусь тем, как они себя проявили. Прекрасно отработала и наша оборона. Вообще, думаю, это наша лучшая игра в серии по многим аспектам. Это и большинство, и меньшинство, и заблокированные броски. Но мы помним, что «Барыс» — чемпион дивизиона. Никто не планирует расслабляться.



Идёт плей-офф. С середины июля мы работали над тем, чтобы узнать сильные и слабые стороны игроков и впоследствии использовать их в нужный момент. Нам необходимо было найти баланс в звеньях после травмы Михеева. Я посчитал, что сегодняшний состав — оптимальный вариант для этого. Сейчас, когда у нас выбыл Зернов, мы вынуждены вновь подбирать новые звенья. С травмированными игроками матчи не выигрываются. Выигрывают только те, кто здоров. С самого начала тренировочного лагеря мы прививали ребятам гордость за команду. Они знают, что должны трудиться по максимуму. Если спросите, кто может заменить Михеева, то я вам скажу, что один человек этого сделать не может. Только комбинация игроков может нам помочь. Будем искать решение, а не оправдания», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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