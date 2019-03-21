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Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон», Василевский отразил 54 броска

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон», Василевский отразил 54 броска
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.

На счету Кучерова также 8 бросков в створ и силовой приём за 21.39 на льду (2.51 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 4 минуты штрафа и бросок за 19.38. Андрей Василевский отразил 54 броска из 58.

На счету Александра Овечкина результативная передача, показатель полезности «-1», 11 бросков и 5 силовых приёмов за 27.34 (11.32 – в большинстве). У Евгения Кузнецова гол и 9 бросков за 25.45 (9.27 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 2 минуты штрафа, 2 броска 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 24.54.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 5
1:0, 2:4, 1:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Эллер (Хагелин) – 07:32 (5x5), 1:1 – Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 21:19 (5x4), 1:2 – Стэмкос (Миллер) – 22:12 (5x4), 1:3 – Чирелли (Жозеф) – 26:45 (5x5), 2:3 – Хагелин (Эллер) – 30:30 (5x5), 3:3 – Оши (Овечкин, Карлсон) – 33:40 (5x4), 3:4 – Кучеров (Стэмкос, Палат) – 35:01 (5x4), 4:4 – Кузнецов (Бекстрём, Оши) – 59:07 (6x5), 4:5 – Хедман (Гурд) – 63:01 (3x3)
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