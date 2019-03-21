Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон», Василевский отразил 54 броска

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.

На счету Кучерова также 8 бросков в створ и силовой приём за 21.39 на льду (2.51 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 4 минуты штрафа и бросок за 19.38. Андрей Василевский отразил 54 броска из 58.

На счету Александра Овечкина результативная передача, показатель полезности «-1», 11 бросков и 5 силовых приёмов за 27.34 (11.32 – в большинстве). У Евгения Кузнецова гол и 9 бросков за 25.45 (9.27 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 2 минуты штрафа, 2 броска 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 24.54.