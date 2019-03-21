Бывший форвард «Спартака» Бранко Радивоевич завершил карьеру

Форвард тренчинской «Дуклы» Бранко Радивоевич завершил карьеру. Команда Радивоевича вылетела из плей-офф чемпионата Словакии, уступив «Нитре» на стадии четвертьфинала.

«Да, сегодняшний матч был моим последним. Конечно, я бы предпочёл закончить победой, с кубком над головой, но таков хоккей. Я очень рад, что завершил карьеру там же, где начинал. Я хотел бы остаться в тренчинском хоккее. В ближайшие дни обсудим с руководством», – приводятся слова Радивоевича в «фейсбуке» словацкого клуба.

В России нападающий известен по выступлениям за «Спартак» в 2008-2011 и 2012-2013 годах. Также он был игроком «Атланта» и «Нефтехимика».

В составе сборной Словакии Радивоевич становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.

«Спартак» в КХЛ: от Гашека до Радивоевича Легендарный Гашек, мастера большинства Баранка с Бодровым, работяга Юньков и любимец Браня – в символической сборной «Спартака» в КХЛ.