Хартикайнен забил шикарный гол, установив рекорд «Салавата» по голам в КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен отметился красивой заброшенной шайбой во встрече с «Авангардом». Теперь в активе Хартикайнена 114 заброшенных шайб в КХЛ, он обошёл снайперский рекорд Игоря Григоренко (113 голов). Также финн сегодня побил клубный рекорд Кирилла Кольцова (69 игр) по матчам в Кубке Гагарина.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.