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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Хартикайнен забил шикарный гол, установив рекорд «Салавата» по голам в КХЛ

Хартикайнен забил шикарный гол, установив рекорд «Салавата» по голам в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен отметился красивой заброшенной шайбой во встрече с «Авангардом». Теперь в активе Хартикайнена 114 заброшенных шайб в КХЛ, он обошёл снайперский рекорд Игоря Григоренко (113 голов). Также финн сегодня побил клубный рекорд Кирилла Кольцова (69 игр) по матчам в Кубке Гагарина.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.

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