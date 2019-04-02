Хартикайнен забил шикарный гол, установив рекорд «Салавата» по голам в КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен отметился красивой заброшенной шайбой во встрече с «Авангардом». Теперь в активе Хартикайнена 114 заброшенных шайб в КХЛ, он обошёл снайперский рекорд Игоря Григоренко (113 голов). Также финн сегодня побил клубный рекорд Кирилла Кольцова (69 игр) по матчам в Кубке Гагарина.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;

Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;

Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.