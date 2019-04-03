Берюбе: «Сент-Луис» — солидная команда и останавливаться не собирается

Исполняющий обязанности главного тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал выход команды в плей-офф. В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и досрочно обеспечили себе выход в кубковый раунд.

«То, что мы вышли в плей-офф — большое дело. Но мы его еще не закончили. У нас солидная команда, и мы не собираемся на этом останавливаться», — цитирует Берюбе St. Louis Post Dispatch.

Благодаря голу в ворота «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) Владимир Тарасенко превзошёл результат Кейта Ткачука, у которого в активе было 209 шайб. Следующая цель для Владимира – Гарри Ангер с 292 голами. Лидером является знаменитый Бретт Халл, в его активе 527 заброшенных шайб.