Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Red Bull Roll The Dice
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Берюбе: «Сент-Луис» — солидная команда и останавливаться не собирается

Берюбе: «Сент-Луис» — солидная команда и останавливаться не собирается
Хоккей / НХЛ

Исполняющий обязанности главного тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал выход команды в плей-офф. В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и досрочно обеспечили себе выход в кубковый раунд.

«То, что мы вышли в плей-офф — большое дело. Но мы его еще не закончили. У нас солидная команда, и мы не собираемся на этом останавливаться», — цитирует Берюбе St. Louis Post Dispatch.

Благодаря голу в ворота «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) Владимир Тарасенко превзошёл результат Кейта Ткачука, у которого в активе было 209 шайб. Следующая цель для Владимира – Гарри Ангер с 292 голами. Лидером является знаменитый Бретт Халл, в его активе 527 заброшенных шайб.

Тарасенко: горд тем, как «Сент-Луис» сумел подняться с последнего места
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент