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Тарасенко: горд тем, как «Сент-Луис» сумел подняться с последнего места

Тарасенко: горд тем, как «Сент-Луис» сумел подняться с последнего места
Хоккей / НХЛ

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) поделился впечатлениями от игры команды во второй половине сезона.

«Нам удался отличный отрезок, особенно учитывая то, что мы пережили в течение года. Я очень горд тем, как команда сумела подняться с последнего места. Хотя нам ещё за многое предстоит сыграть. Времени на отдых и наслаждение достижениями нет. Надо продолжать прибавлять», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и уже обеспечили себе место в плей-офф.

Благодаря голу в ворота «лавин» Тарасенко превзошёл результат Кейта Ткачука, у которого в активе было 209 шайб. Следующая цель для Владимира – Гарри Ангер с 292 голами. Лидером является знаменитый Бретт Халл, в его активе 527 заброшенных шайб.

Тарасенко затащил «Сент-Луис» в плей-офф! Спасли потерянный сезон
«Рейнджерам» — победу, «блюзменам» — путёвку в плей-офф.
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