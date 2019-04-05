Шанцев: не хочу комментировать возможные перестановки в руководстве «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал информацию о возможных перестановках в руководстве бело-голубых.

«Знаете, я никак не хочу это комментировать по одной простой причине. Есть официальная информация по состоявшемуся совету директоров КХЛ. В состав участников следующего сезона включена структура, которую я возглавляю. Мы сдали в лигу все документы от нашего генерального спонсора банка ВТБ. Есть письмо, которое получил Чернышенко. В нём сказано о том, что нам будет обеспечено финансирование в рамках прогнозного бюджета на сезон-2019/20. Мы сдали туда все документы, что у нас нет никаких задолженностей и никаких штрафов. Все эти документы лигу удовлетворили.

Если кем-то когда-нибудь будет принято решение, что вместо нас будет играть кто-то другой, это должно быть обращение в КХЛ со всеми документами. А сейчас я могу вам сказать, что мы всё сделали, что было положено. Идёт работа над тем, чтобы команда была готова к отпуску. А после выхода оттуда была готова к сборам», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.