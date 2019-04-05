ЦСКА всухую обыграл СКА и повёл в серии со счётом 3-2

ЦСКА встречался со СКА в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Столичные «армейцы» вернули себе лидерство в серии — 3-2.



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Московская команда открыла счёт на последней минуте первого периода после того, как Мэт Робинсон воспользовался передачей Максима Мамина. Во втором игровом отрезке Мамин укрепил преимущество команды Игоря Никитина, во второй раз огорчив болельщиков питерского клуба. На последних минутах гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока и пропустили третий гол — Сергей Андронов поразил пустые ворота. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин записал на свой счёт шат-аут.



Во всех пяти матчах серии побеждают только хозяева. Шестой матч противостояния состоится в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.