Торторелла: «Коламбус» будет играть не только против Кучерова

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о предстоящей серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого выступает нападающий Никита Кучеров, набравший в регулярном чемпионате 128 очков.



«Безусловно, Кучеров очень важен для «Тампы». Впрочем, нужно понимать, что «Коламбус» будет играть не против одного хоккеиста, а против всей команды. Только так можно рассчитывать на успех. Посмотрим, сможем ли мы справиться с этим», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд среди представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного.