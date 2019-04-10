Можно ли остановить «Тампу»? Главные интриги плей-офф НХЛ

В ночь со среды на четверг за океаном стартует главное хоккейное блюдо сезона — розыгрыш Кубка Стэнли. Давайте напомним главные интриги первого раунда, которые были бы интересны российскому болельщику.

Расписание игр первого раунда Кубка Стэнли 2019 года

Кучеров попал на Панарина! Кто и с кем сыграет в плей-офф НХЛ Все пары первого раунда.

«Тампа» — явный фаворит?

«Молнии» в нынешнем сезоне были просто неудержимы, о чём говорит хотя бы простая статистика побед — 62 выигрыша в 82 матчах. Конечно, плей-офф — это та точка, когда все предыдущие заслуги обнуляются, а некоторые трудности у «Тампы» по прохождению кубкового пути в последние годы были хорошо известны. Вряд ли стоит критиковать тех, кто сомневается в шансах «Лайтнинг», особенно если проблемы со здоровьем продолжит испытывать лидер обороны Виктор Хедман, но на данный момент нет никаких весомых аргументов против южан.

«Молнии» были настолько стабильны в нынешнем сезоне, что многие стали воспринимать это как должное уже несколько месяцев назад. Безусловно, статус фаворита оказывает особое давление на психологию спортсменов, но 62 победы никоим образом не могут прийти случайно или быть достигнуты а счёт везения. В то же время, нет ничего более обидного, чем мысль о быстром вылете. Против «Тампы» говорит статистика, поскольку обладатель «Президент Трофи» не выигрывал Кубок Стэнли с 2013 года. Раскованность, с которой будет играть соперник по первому раунду «Коламбус», тоже способна стать серьёзным препятствием, поскольку поставить в таком противостоянии на «Блю Джекетс» вряд ли кто-то рискнёт, и «мундиры» во главе с Артемием Панариным будут полностью свободны от груза возможной неудачи.



И всё-таки нынешние «молнии» — слишком особенная и специфичная команда, чтобы её игнорировать. Никита Кучеров проводит исторический сезон, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт помогают ему прокладывать чемпионский путь, а Андрей Василевский может выиграть «Везину». Если всё это суммировать, то не считать «Тампу» фаворитом Кубка Стэнли просто невозможно.

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Василевский или Бобровский?

Большую часть сезона ответ на этот вопрос был однозначным — более молодой голкипер «Тампы» играл намного более уверенно. Но Бобровский великолепно провёл концовку, побил личный рекорд по «сухарям» (9) и стал одним из главных героев успешного финиша «Коламбуса» в гонке за кубковой путёвкой.



«Василевский финишировал шестым в лиге по проценту отражённых бросков (92,5%). Но, что гораздо более важно, он не испытал проблем во второй половине сезона, что в прошлом году стоило ему «Везины». Он играет за лучшую команду НХЛ, но «молнии» полностью полагаются на его реакцию, взрывные скольжения, гибкость, большой радиус действия и способность выручать. Но Бобровского, когда он ловит кураж, практически невозможно переиграть. Хотя, конечно, есть вопросы по его игре в плей-офф за карьеру, ведь за 20 кубковых матчей он выиграл лишь 5 раз, отражая 89% бросков», — отмечает автор официального сайта НХЛ Кевин Вудли.



«Я знаю, что говорят про Боба. И про «Коламбус». Могу ответить, что нам это всё равно. Мы собираемся концентрироваться только на собственной подготовке к первому матчу», — отверг все сомнения наставник «Блю Джекетс» Джон Торторелла.

«Торонто» сможет одолеть «Бостон»?

«Медведи» и «кленовые листья» встретятся в плей-офф в третий раз за последние 7 сезонов, и история этого противостояния вряд ли приятна фанатам «Торонто», который будет пытаться впервые за 15 лет выйти во второй раунд. Преимущество своего льда будет у «Брюинз», и нет сомнений в том, что в этой серии будут лететь искры.



У «Торонто», как любят говорить североамериканские эксперты, открыто их «окно возможностей», а первый сезон Джона Тавареса в «Мэйпл Лифс» показал истинную силу этого центрфорварда, но сделать ставку против «Бостона» очень непросто. Для того, чтобы самый популярный клуб НХЛ смог наконец-то порадовать своих фанатам, «кленовым» нужно украть одну победу на чужой площадке, как следует загрузить работой Туукку Раска и не допускать проблем в защите, чего не удавалось сделать весь сезон.



«Тройка Маршана, Бержерона и Пастрняка — это настоящая мигрень для любого соперника, потому что эти трое доминирует на каждом участке площадки. Их практически невозможно остановить. В плей-офф Раск отражает 92,4% бросков, а если у финна не пойдёт игра, то Ярослав Галак является опытным и надёжным сменщиком. Другое дело, что «Бостон» уязвим в обороне против команд с хорошей скоростью. У «листьев» есть в наличии три опасные тройки нападения, но психологическая и физическая устойчивость вызывает вопросы. «Торонто» может сникнуть в матчах с таким жёстким и колючим оппонентом, об этом уже предупреждал Майк Бэбкок», — отметил обозреватель The Hockey News Джаред Клинтон.

«Бостон» — «Торонто»



Сезонная серия: 3 — 1, шайбы 16 — 10.

Большинство: «Бостон» — 25,9% (3 место в лиге), «Торонто» — 21,8 (8).

Меньшинство: 79,9% у обеих команд (16-17 место).

Реализация бросков в очных встречах*: 51% — 49%.

Реализация голевых моментов в очных встречах*: 46,4% — 53,6%.



*- при игре в формате пять на пять.

«Каролина» даст бой чемпиону?

В паре «Вашингтона» и «ураганов» фаворит ясен, но есть несколько подводных камней, которые могут сделать кубковое плавание «столичных» максимально опасным. Один из таких факторов заключается в непредсказуемости молодого коллектива «Харрикейнз», который здорово отыграл концовку регулярного чемпионата. «Каролина» попадала в пле-офф всего 3 раза за последние 16 сезонов, но если уж пробивалась в кубковые матчи, до давала там жару: в 2002-м команда проиграла в финале, два года спустя стала обладателем Кубка Стэнли, а в 2009-м «Каролина» играла в финале Восточной конференции.



Молодёжь «Харрикейнз» уже готовится сплотиться вокруг старого волка Джастина Уильямса, которого называют «мистер седьмой матч». Капитан команды имеет в послужном списке три Кубка Стэнли и один «Конн Смайт», и 12 лет назад он уже выигрывал главный трофей лиги вместе с «ураганами».



В то же время, переоценивать подопечных Рода Бриндамора тоже не стоит. У «Вашингтона» всё в порядке и с командным взаимодействием, и мотивацией. Александр Овечкин в восьмой раз за карьеру финишировал лучшим снайпером сезона и всё ещё является парнем, который может сойти с ума в любой момент. В отличие от прошлого года, когда плей-офф у «Кэпиталз» начинал Филипп Грубауэр, нынче позиция стартёра полностью принадлежит Брейдену Холтби.

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«Калгари» и «Даллас» — тёмные лошадки?

Наверное, было бы странно считать таковым победителя Западной конференции, но нынешний «Калгари» представляется абсолютной командой-загадкой. В серии «огоньков» с «Колорадо» может произойти всё, что угодно, поскольку в плей-офф команды никогда не играли друг с другом. Всё идёт к тому, что «лавин» вернутся в строй капитан команды Габриэль Ландеског и лучший бомбардир первой половины сезона Микко Рантанен, а это обещает серьёзные трудности обороне «Флэймз».



Главный недостаток «Калгари» заключается в нестабильной игре вратарского дуэта Давид Риттих — Майк Смит. Риттих по статистике был чуть лучше опытного конкурента (91,1% отражённых бросков против 89,8%), но в плей-офф действия голкипера приобретают особую ценность, и здесь наставнику «огоньков» Биллу Питерсу стоит поломать голову над тем, кого выбрать на каждый конкретный матч. «Калгари» последний раз играл в плей-офф в сезоне-2016/17и тоже обжёгся на неудачной игре стража ворот — тогда им был Брайан Эллиотт, который ничего не смог поделать с грозным «Анахаймом» (0-4 в серии).

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С другой стороны, нынешний «Колорадо» также не обладает железобетонной обороной, и в этом плане «Эвеланш» является едва ли не идеальным соперником для «Калгари», в составе которого есть очень быстрые и техничные нападающие.

Что же касается «Далласа», то техасцам предстоит испытание победителем Центрального дивизиона «Нэшвиллом», и в этой паре тоже далеко не всё ясно. Голкиперы «Старз» Бен Бишоп и Антон Худобин на двоих зафиксировали самую низкую пропускаемость на Западе, а «хищников» вряд ли можно назвать командой, делающей ставку на залихватские атаки. Несмотря на то, что форвард Виктор Арвидссон установил новый рекорд клуба, забив 34 гола в 58 матчах, в составе «Предаторз» есть всего три хоккеиста, забросивших более 20 шайб. А такие люди, как Уэйн Симмондс, Кайл Туррис и Микаэль Гранлунд забили на троих после дедлайна лишь 2 гола, что красноречиво говорит о потенциале нападения «Нэшвилла».

У «Далласа» в деле поражения чужих ворот тоже не всё хорошо — кроме Сегина, Радулова и Бенна забивать некому. Но если восстановится от перелома руки и наберёт форму Матс Цуккарелло, именно «звёзды» могут стать фаворитом этой пары.

Лайне сдулся?

Ещё одной интригой является нынешняя форма форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне. Финский снайпер провёл очень неоднозначный сезон, забив 19 голов за 22 первых матча регулярного чемпионата, и забросив только 9 шайб после ноября. Что-то разладилось в спецбригаде большинства, где Лайне перестал набирать очки, а Блейк Уилер перестал «кормить» его передачами. Всё это привело к тому, что Лайне потерял более $ 2 млн бонусов, так как не добрался до нужных статистических отметок, и в плей-офф финну нужно будет стараться восстановить пошатнувшуюся репутацию.



«Серия «Сент-Луиса» и «Виннипега» во многом будет зависеть от двух человек — Лайне и вратаря «Блюз» Джордана Биннингтона. «Блюзмены» могут выиграть серию, если найдут противоядие против лидеров соперника, а Биннингтон выдаст свой лучший хоккей», — отметил обозреватель St. Louis Post-Dispatch Джереми Рутерфорд.