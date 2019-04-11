Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Торторелла: у нас нет шансов, если Бобровский не сыграет так, как в концовке

Торторелла: у нас нет шансов, если Бобровский не сыграет так, как в концовке
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал сенсационную победу в первом матче плей-офф над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

«Игра Бобровского? Всё просто: у нас не будет шансов, если Сергей не будет играть так, как он действовал последние 40 минут. Мы не почиваем на лаврах, а сейчас же начинаем готовиться ко второму матчу», — цитирует Тортореллу официальный сайт клуба.

По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.

Кубок Стэнли начался с сенсации! «Тампа» отдада матч «Коламбусу» со счёта 3:0
Бобровский был богом.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент