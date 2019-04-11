Кубок Стэнли начался с сенсации! «Тампа» отдада матч «Коламбусу» со счёта 3:0

До старта серии фаворит в паре «Лайтнинг» и «Блю Джекетс» казался абсолютно очевидным. «Тампа» с большим отрывом выиграла регулярный чемпионат, в её составе аналитики не находили слабых мест, а три победы над «мундирами» в трёх матчах регулярного чемпионата казались гарантией того, что начать плей-офф с уверенной домашней игры «молнии» наверняка смогут. И первый период встречи полностью оправдал все предварительные расклады, но затем с южанами произошла настоящая катастрофа.

Лучшего начала для обладателя «Президент Трофи» нельзя было и придумать. Уже на пятой минуте встречи «Тампа» открыла счёт, играя в меньшинстве, когда Алекс Киллорн убежал один на один и хладнокровно переиграл Сергея Бобровского.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Спустя ещё семь минут Бобровский допустил лишний отскок шайбы после дальнего выстрела, что дало возможность Энтони Чирелли удвоить преимущество хозяев.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Когда же за две минуты до перерыва бросок Михаила Сергачёва на пятачке подправил Янни Гурд, то не было ни одного человека на стадионе в Тампе, кто бы не верил в успех команды Джона Купера. Казалось, что хоккеисты «Лайтнинг» легко и уверенно разгромят «Коламбус», который со скрипом попал в плей-офф, показывая крайне неуверенную игру.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Не знаю, что Тортс сказал своим парням в перерыве между первым и вторым периодами. Но после этого во второй двадцатиминутке на лёд вышла совершенно другая команда», — эти слова обозревателя TSN Пьера Лебрюна как нельзя лучше характеризуют происходившее на площадке в оставшиеся 40 минут. «Коламбус» преобразился, заиграв активно и безошибочно, Бобровский включил «режим бога», а хозяева слишком рано уверовали в собственную непобедимость.

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Впрочем, слова Тортореллы всё же стали известны чуть позже. Наставник «Коламбуса» не удержался от понятной экспрессии в своих выражениях, а суть его призывов заключалась в том, что нужно забыть о различных схемах и тактиках, а нужно верить в себя и проявлять характер.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Ohio.

Необходимый энергетический импульс «мундирам» принёс потрясающий сейв Бобровского в самом начале второго периода. Стивен Стэмкос и Никита Кучеров, выйдя на ворота гостей, задумали красивый розыгрыш, который был обязан завершаться голом. Однако страж ворот «Коламбуса» успел переместиться от штанги к штанге и лишил Никиту заброшенной шайбы.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Из полевых игроков первым встать из окопа у «мундиров» смог тот, кому это было положено по должности. Капитан команды Ник Фолиньо подкараулил ошибку защитника Райана Макдоны, убежал один на один и без проблем переиграл Андрея Василевского.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В третьем периоде защитник «Коламбуса» Дэвид Савар «изобразил» Бобби Орра, забив эффектнейший гол, после которого «мундиров» уже было не остановить. Гости завелись, а «молнии» сникли, утратив контроль над игрой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

Шанс «Лайтнинг» заключался в том, чтобы дотерпеть до овертайма, чтобы внести необходимые коррективы и перевести дух, но команда Джона Тортореллы не дала хозяевам такой возможности. Джош Андерсон и Сет Джонс забили в неравных составах, сотворив настоящую сенсацию. «Тампа» стала первым обладателем «Президент Трофи» за пять лет, который начал плей-офф с поражения.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Последней командой, которая выигрывала серию у победителя регулярного чемпионата, выиграв первый матч, был «Лос-Анджелес» в 2012 году, который в пяти встречах выбил «Ванкувер».

«Игра Бобровского? Всё просто: у нас не будет шансов, если Сергей не будет играть так, как он действовал последние 40 минут. Мы не почиваем на лаврах, а сейчас же начинаем готовиться ко второму матчу», — сказал после матча Торторелла.

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«Мы остались сплочённой командой после неудачного первого периода. В первые 20 минут приходилось непросто, но мы перевернули ход матча. Ник Фолиньо забил важнейший гол, а парни сделали отличную работу перед моими воротами в концовке. Что я думал после трёх пропущенных шайб? Я продолжал фокусироваться на своей игре. В таких случаях не нужно думать о том, что случилось, а необходимо продолжать как можно лучше делать свою работу. Благодарен парням за массу важнейших блокированных бросков. Да, мы одержали первую победу, но впереди ещё долгий путь», — отметил Сергей Бобровский.





Никита Кучеров — 0 очков, 2 броска, «-1».

— 0 очков, 4 броска, «-2».

Виктор Хедман — 0 очков, 2 броска, «-1». Лидеры «Тампы» в первом матче:Никита Кучеров — 0 очков, 2 броска, «-1». Стивен Стэмкос — 0 очков, 4 броска, «-2».Виктор Хедман — 0 очков, 2 броска, «-1».

«Нам преподали хороший урок. Тяжёлый урок. Мы должны разозлиться. Не забили в большинстве в начале второго периода? Это не имеет значения. Мы играем дома, ведём с преимуществом в три шайбы и не можем выиграть. Такого не должно быть», — констатировал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. «Да, мы зачем-то стали пытаться разгромить соперника, вместо того чтобы довести матч до победы», — спокойно сказал главный тренер «молний» Джон Купер.



Второй матч серии состоится в Тампе в ночь с пятницы на субботу мск.