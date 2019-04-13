«Вашингтон» — «Каролина»: Мразек головой отразил пушечный выстрел Карлсона

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Во втором периода при счёте 2:1 в пользу столичной команды голкипер «ураганов» Петр Мразек головой отразил пушечный бросок защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона.



В первом матче серии «Вашингтон» обыграл «Каролину» со счётом 4:2, автором победного гола стал капитан «столичных» Александр Овечкин. В составе «ураганов» двумя результативными бросками отметился 19-летний нападающий Андрей Свечников. Победитель этого противостояния сыграет во втором раунде с победителем пары «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» (счёт в серии — 2-0).

Свечников забил больше, чем Овечкин. Но «Вашингтон» не повторил ошибок «Тампы» Эта «банда придурков» не так уж плоха.

Посмотреть видео эпизода с броском Карлсона можно в «Твиттере».