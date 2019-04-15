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«Коламбус» обыграл «Тампу» и повёл в серии со счётом 3-0

«Коламбус» обыграл «Тампу» и повёл в серии со счётом 3-0
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который набрал 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились Мэтт Дюшейн и Оливер Бьёркстранд. Голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 30 сейвов.

Видео гола Аткинсона доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв совершил 4 силовых приёма и заблокировал 2 броска. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.

«Блю Джекетс» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 1
0:0, 2:0, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Дюшейн (Аткинсон, Веренски) – 21:44 (5x5), 2:0 – Бьёркстранд (Джонс, Тексье) – 28:25 (5x4), 2:1 – Палат (Чернак, Джонсон) – 44:40 (5x5), 3:1 – Аткинсон (Панарин, Харрингтон) – 59:00 (en)
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