Смит: мне наплевать на личные успехи, я лишь маленький винтик

Голкипер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Майк Смит поделился мнением о своей игре в серии плей-офф первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (1-3 в серии). 37-летний голкипер был признан первой звездой в двух играх противостояния из четырёх.



«Личные успехи? Здесь нет ничего индивидуального. Мне наплевать на это. Речь идёт о победе команды. Я всего лишь маленький винтик. Конечно, приятно иметь персональный успех. Но когда вы не добиваетесь результата, это не имеет значения. Нужно делать больше», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли



Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

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