«Вашингтон» и «Каролина» сыграли третий самый длинный седьмой матч в истории НХЛ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:4. Победную шайбу на 92-й минуте забил Брок Макгинн, ассистентами выступили Джастин Уильямс и Джейккоб Славин.

«Вашингтон» и «Каролина» сыграли третий самый длинный седьмой матч в истории НХЛ. Рекорд был установлен в 1987 году, когда «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс» находились на льду 128 минут 47 секунд. Второе место занимает матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» (108 минут в 1939 году).

«Харрикейнз» пятый раз победили в седьмом матче серии плей-офф. Это второй результат в истории лиги. «Ураганы» дважды победили в решающих матчах в чемпионский плей-офф 2006 года. Тогда «Каролина» в полуфинале Кубка Стэнли сломила сопротивление «Баффало Сэйбрз» (4-3), а в финале переиграла «Эдмонтон Ойлерз» (4-3). Лидерами той команды были нынешний главный тренер Род Бриндамор и действующий капитан Джастин Уильямс.