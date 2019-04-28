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Сборная США обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали ЮЧМ-2019

Сборная США обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали ЮЧМ-2019
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная США завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции. В матче за третье место «звёздно-полосатые» обыграли сборную Канады со счётом 5:2.

В первом игровом отрезке команды обменялись голами в большинстве — Алекс Тюркотт вывел американцев вперёд, а у канадцев точным броском в формате «5 на 4» отметился Дилан Козенс. Во втором периоде номинальные хозяева трижды огорчили сборную Канаду. Сначала отличился Джек Хьюз, затем Бобби Бринк реализовал большинство, а чуть позже Кэм Йорк отметился голом в формате «5 на 3». В третьем периоде Йорк записал на свой счёт дубль, а на последних секундах встречи Натан Легаре забросил вторую шайбу в ворота американцев.

В финальном матче турнира сборная России сыграет со Швецией. Игра состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 20:30 мск.

U18 ЧМ-2019
28 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
США U18
5 : 2
1:1, 3:0, 1:1
Канада U18
1:0 – Тюркотт (Хьюз) – 08:03 (5x4), 1:1 – Козенс (Ньюхук) – 19:06 (5x4), 2:1 – Хьюз (Йорк) – 26:54 (5x5), 3:1 – Бринк (Болди) – 32:59 (5x4), 4:1 – Йорк (Хьюз) – 35:18 (5x3), 5:1 – Йорк (Зеграс) – 54:26 (5x4), 5:2 – Легаре (Пулен) – 59:54 (5x5)
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