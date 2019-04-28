Сборная США обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали ЮЧМ-2019

Сборная США завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции. В матче за третье место «звёздно-полосатые» обыграли сборную Канады со счётом 5:2.



В первом игровом отрезке команды обменялись голами в большинстве — Алекс Тюркотт вывел американцев вперёд, а у канадцев точным броском в формате «5 на 4» отметился Дилан Козенс. Во втором периоде номинальные хозяева трижды огорчили сборную Канаду. Сначала отличился Джек Хьюз, затем Бобби Бринк реализовал большинство, а чуть позже Кэм Йорк отметился голом в формате «5 на 3». В третьем периоде Йорк записал на свой счёт дубль, а на последних секундах встречи Натан Легаре забросил вторую шайбу в ворота американцев.



В финальном матче турнира сборная России сыграет со Швецией. Игра состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 20:30 мск.