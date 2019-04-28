Швейцария выиграла серию у Словакии и сохранила место в элитном дивизионе ЮЧМ

Сборная Швейцарии обыграла команду Словакии со счётом 6:3 в третьей игре «утешительного» раунда юниорского чемпионата мира.



Швейцарцы открыли счёт на 5-й минуте стараниями Янника Кановы, словаки отыгрались спустя восемь минут благодаря точному броску Йозефа Гашчака. Через 42 секунды Ноа Фусс вернул лидерство швейцарским хоккеистам, но номинальные гости восстановили паритет ещё до сирены об окончании первого периода стараниями Михала Мразика. Во второй двадцатиминутке Ронни Дехлер в третий раз вывел сборную Швейцарии вперёд. В третьем периоде преимущество швейцарской сборной укрепили Йоэль Зальцгебер, Джереми Цюрхер и Симон Кнак, на что словаки ответили голом Гашчака.



Швейцария выиграла серию со счётом 2-1 и сохранила место в элитном дивизионе юниорского чемпионата мира.