Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Швейцария выиграла серию у Словакии и сохранила место в элитном дивизионе ЮЧМ

Швейцария выиграла серию у Словакии и сохранила место в элитном дивизионе ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швейцарии обыграла команду Словакии со счётом 6:3 в третьей игре «утешительного» раунда юниорского чемпионата мира.

Швейцарцы открыли счёт на 5-й минуте стараниями Янника Кановы, словаки отыгрались спустя восемь минут благодаря точному броску Йозефа Гашчака. Через 42 секунды Ноа Фусс вернул лидерство швейцарским хоккеистам, но номинальные гости восстановили паритет ещё до сирены об окончании первого периода стараниями Михала Мразика. Во второй двадцатиминутке Ронни Дехлер в третий раз вывел сборную Швейцарии вперёд. В третьем периоде преимущество швейцарской сборной укрепили Йоэль Зальцгебер, Джереми Цюрхер и Симон Кнак, на что словаки ответили голом Гашчака.

Швейцария выиграла серию со счётом 2-1 и сохранила место в элитном дивизионе юниорского чемпионата мира.

U18 ЧМ-2019
28 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Швейцария U18
6 : 3
2:2, 1:0, 3:1
Словакия U18
1:0 – Канова (Бард) – 04:13 (5x5), 1:1 – Гашчак (Крайч) – 13:03 (5x5), 2:1 – Фусс (Шлепфер) – 13:45 (5x5), 2:2 – Мразик (Туран, Чайкович) – 16:40, 3:2 – Дехлер (Канова) – 37:21 (5x5), 4:2 – Зальцгебер (Фусс, Цюрхер) – 41:56 (5x5), 5:2 – Цюрхер – 50:02 (5x4), 6:2 – Кнак (Делемон) – 50:35 (5x5), 6:3 – Гашчак – 54:54 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент