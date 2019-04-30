Берюбе: не знаю, почему «Сент-Луис» никому не проигрывает в гостях

Главный тренер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе поделился мнением о выступлении своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли. «Блюзмены» ведут в противостоянии с «Даллас Старз» со счётом 2-1.



«Почему мы никому не проигрываем в гостях? Я не знаю, этого не объяснить. Но мы весь сезон хорошо выступали на выезде. Показывали просто фантастическую статистику. У нас есть уверенность в себе, мы играем на выезде агрессивно, и это приносит результат.



Третий матч? Нас словно на качелях мотало. Вверх-вниз, вверх-вниз. Мы сделали несколько ошибок, связанных с психологией. Всё началось с того, что мы пропустили, когда играли в большинстве. Нам нужно не терять концентрацию в решающие моменты, надо быть лучше. Хорошо, что „Даллас“ позволял нам забрасывать шайбы. Это была открытая рубка на встречных курсах. Очень важный гол забил Марун. Его звено на редкость здорово проявило себя в этом матче», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Четыре гола за пять минут, и все в концовке! Как это делают в НХЛ? В «перестрелке» выжил «Сент-Луис», «Даллас» уступает в серии 1-2.