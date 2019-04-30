Четыре гола за пять минут, и все в концовке! Как это делают в НХЛ?

Сумасшедший плей-офф! «Сент-Луис» и «Даллас» выдали чумовую концовку третьего матча серии, победителем в котором вышли гости. Команда Крейга Берюбе становится настоящим кошмаром на выезде в этом розыгрыше Кубка Стэнли – в гостевых матчах они ещё ни разу не проиграли. Хотя перед победой в Далласе они изрядно пощекотали нервы и себе, и болельщикам.



Календарь и турнирная таблица плей-офф НХЛ сезона-2018/19



«Блюзмены» сразу принялись за дело и открыли счёт уже на второй минуте усилиями первого звена – идеальное начало матча. Джейден Шварц мастерски подставил клюшку на пятачке и забил свой шестой гол в плей-офф – больше пока нет ни у кого, столько же – у Кутюра, Гертла и Стоуна. А ведь за 69 матчей сезона он забросил только 11 шайб – наверное, копил всё на важные матчи. Но «Даллас» тоже не лыком шит, и в концовке периода отличился Радулов – Линделл здорово отборолся у борта, сохранил шайбу в зоне, а дальше за дело взялись Спецца и Радулов.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



В остальном же вратари действовали впечатляюще, как и можно было ожидать – Бен Бишоп в этом году получил номинацию на «Везина Трофи», а Джордану Биннингтону хватило половины сезона, чтобы стать финалистом в голосовании за звание лучшего новичка лиги.

Бишоп, кстати, всех испугал, когда едва не получил травму, неуклюже растянувшись на льду. Неизвестно, что это было, и было ли вообще что-то, но «хрустальность» вратаря «Далласа» всем давно известна. Через несколько минут он пропустил довольно простой гол, не сумев вовремя свести щитки. Впрочем, даже если Бишоп попадёт в лазарет, у «Старз» есть, кем его заменить, — Антон Худобин всегда готов к игре.

Четыре гола за пять минут

Но матч не был бы сумасшедшим, если бы драматичная развязка наступила не в концовке третьего периода. Счёт 2:1, «Блюз» спокойно ведут, получают большинство. Кажется, всё под контролем. Но Колтон Парэйко не справился со скоростными Кольяно и Янмарком, которые «включили» ноги и реализовали выход два в одного.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Трибуны заревели, а голы начали сыпаться, как из рога изобилия. «Сент-Луис» и бровью не повёл, пропустив в большинстве, обосновался в зоне атаки и уже после выхода на лёд пятого полевого вновь вышел вперёд. Бум – следующий гол вновь не заставил себя ждать, на этот раз Хейсканен отдал потрясающую передачу на подставление Сегину. Всё это случилось менее, чем за три минуты, а до финальной сирены оставалось четыре минуты.



Такая безумная игра вряд ли могла уйти в овертайм, кто-то должен был забить раньше. Это сделал Патрик Марун, хотя явно перед этим избежал удаления. Он толкнул Эсу Лиделла и, освободив для себя пространство, с близкого расстояния расстрелял владения Бишопа. «Думаю, Линделл просто споткнулся о меня, ха», — сказал Марун. «Даллас» может быть недовольным, но Кольяно перед своим голом в меньшинстве тоже толкнул Брэйдена Шенна, и это удаление судьи тоже не заметили.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Работа судей – отдельная история. Как, например, оценить эту стычку того же Линделла с Бортуццо? Защитник «Далласа» трижды очень артистично упал после тычков соперника, арбитры выписали удаления обоим – одному за «нырок», другому – за толчок клюшкой. В «Далласе» после игры на этом не заостряли внимания. «Мы выиграли битву спецбригад, но в плей-офф выигрывают «пять на пять», этот компонент нам надо улучшать», — сказал тренер «Старз» Джим Монтгомери.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



«Даллас» был в такой же ситуации в прошлой серии. «Когда это было, недели полторы назад? Такая же история. Мы будем рады ответить. Завтра перестроимся и покажем лучшую игру», — сказал Тайлер Сегин. Вот только «Сент-Луис» — не «Нэшвилл», у нынешнего соперника «звёзд» гораздо более мощное нападение, великолепная защита и невероятный вратарь. Большую часть серии они умело накрывают любые попытки «Далласа» создать опасный момент, и отыграться у них будет гораздо сложнее.