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Михайлис — о матче с Беларусью на ЧМ: здесь либо ты, либо тебя

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Михайлис — о матче с Беларусью на ЧМ: здесь либо ты, либо тебя
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис прокомментировал результат матча с Беларусью (3:2 ОТ) и возвращение команды в элитный дивизион чемпионата мира. Форвард отметился заброшенной шайбой, открыв счёт в середине первого периода.

«Каждый матч был главным, поэтому присутствовала огромная концентрация. Сегодня вышли с хорошей энергией, начали здорово. Потом пропустили два гола. Белорусы — молодцы, хорошо начали давить на нас. Но никто не забывал, что проигрывать нельзя. И всё — пошли вперёд. В концовке было довольно нервно, играли до гола. Здесь либо ты, либо тебя», — цитирует Михайлиса Sports.kz.

Сборная Беларуси завоевала путёвку в элитный дивизион чемпионата мира, несмотря на поражение в игре с Казахстаном.

Сборная Казахстана досрочно обеспечила себе выход в элиту ЧМ
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