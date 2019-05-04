Михайлис — о матче с Беларусью на ЧМ: здесь либо ты, либо тебя

Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис прокомментировал результат матча с Беларусью (3:2 ОТ) и возвращение команды в элитный дивизион чемпионата мира. Форвард отметился заброшенной шайбой, открыв счёт в середине первого периода.



«Каждый матч был главным, поэтому присутствовала огромная концентрация. Сегодня вышли с хорошей энергией, начали здорово. Потом пропустили два гола. Белорусы — молодцы, хорошо начали давить на нас. Но никто не забывал, что проигрывать нельзя. И всё — пошли вперёд. В концовке было довольно нервно, играли до гола. Здесь либо ты, либо тебя», — цитирует Михайлиса Sports.kz.



Сборная Беларуси завоевала путёвку в элитный дивизион чемпионата мира, несмотря на поражение в игре с Казахстаном.

Сборная Казахстана досрочно обеспечила себе выход в элиту ЧМ