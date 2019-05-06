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Ковальчук, Малкин, Кучеров и ещё несколько игроков сборной России посетили баню

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук, Малкин, Кучеров и ещё несколько игроков сборной России посетили баню
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Илья Ковальчук опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с партнёрами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым.

«С лёгким паром», — написал Ковальчук.

Посмотреть фото можно также в официальном «инстаграме» хоккеиста.

Сборная России досрочно выиграла Евротур, после того как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Слишком много крайних. Какие вопросы открыл Евротур для сборной
Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.
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