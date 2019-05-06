Ковальчук, Малкин, Кучеров и ещё несколько игроков сборной России посетили баню

Нападающий сборной России Илья Ковальчук опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с партнёрами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым.



«С лёгким паром», — написал Ковальчук.

Посмотреть фото можно также в официальном «инстаграме» хоккеиста.



Сборная России досрочно выиграла Евротур, после того как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.