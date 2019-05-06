Слишком много крайних. Какие вопросы открыл Евротур для сборной

Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.

Календарь игр и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею – 2019

Сборная России сыграла заключительный матч перед чемпионатом мира в Братиславе. Дальше – только тренировки, объявление состава и переезд в Словакию, где 10 мая наша команда откроет турнир игрой с Норвегией. На заключительном этапе Евротура наша сборная предстала в практически оптимальном составе, выиграла у чехов, но перед этим проиграла шведам и финнам. Последний матч вселил оптимизм, но вопросы перед мировым первенством остались. Мы выделили основное.

Капризов – идеальный партнёр для Овечкина с Кузнецовым?

Кирилл великолепно вписался в тройку, которая сейчас видится главной атакующей силой россиян. Конечно, основную роль здесь выполняет Кузнецов, который после разочаровывающего плей-офф наконец-то показывает чемпионскую игру.

«Будем решать по каждому игроку». Скоро в сборной России отцепят лишних Воробьёв, Кузнецов и Орлов прокомментировали победу россиян над чехами в преддверии чемпионата мира в Словакии.

С Капризовым эта тройка обрела гармонию, по крайней мере в матче с чехами. Все катились туда, куда должны были, ждали передачи, красиво разыгрывали, это привело к двум голам плюс ещё одному в пустые ворота. Пожалуй, тренерскому штабу стоит остановиться на этом сочетании, тем более Илья Воробьёв остался доволен перестановками.

Перебор крайних нападающих

Спасибо непредсказуемому плей-офф НХЛ за то, что у сборной России великолепный подбор остроатакующих нападающих. Но, к сожалению, перебор крайних и дефицит центров. В принципе, ничего нового, с центральными у нас всегда были проблемы. Но если Кузнецов уже поучаствовал во всех голах сборной за два матча и показал, что готов рвать и метать на чемпионате мира, а Малкин пусть и не набрал кучу очков, но играет так, что ещё чуть-чуть и его прорвёт, то по Анисимову пока вопросы. В меньшинстве он справляется, а с ролью разыгрывающего (или хотя бы не мешающего своим крайним) у него пока проблемы. Он теряет шайбу, не всегда успевает за мыслью партнёров. Будем надеяться, дело в акклиматизации и нагрузках, под которыми играла команда. К Андронову вопросов нет – он выполняет свои функции.

Крайних нападающих может стать ещё больше, Воробьёв отмечал, что может ждать ещё одного игрока из НХЛ. Скорее всего, речь идёт о Радулове. Если «Даллас» вылетит (седьмой матч с «Сент-Луисом» пройдёт в ночь на 8 мая), как не позвать Александра, который последний раз играл на крупных турнирах за сборную в Сочи-2014?

Радулов – усиление для любой команды, но и дополнительная головная боль. Куда его ставить, когда на правом краю уже есть Кучеров, Капризов и Дадонов? Убирать Плотникова из четвёртого звена? Это заманчиво, но тогда отрабатывать в обороне будет вообще некем. Есть ещё вариант с приглашением защитника, ведь в НХЛ по-прежнему играет Задоров и Гавриков. Последний дебютировал в пятом матче «Коламбуса», смотрелся неплохо и имеет договорённость со сборной, что приедет в команду, если освободится в НХЛ. Ведь по защитникам у нас тоже есть вопросы – Блажиевский играет слабо, не слишком впечатляет Нестеров, а у Владислава есть огромный и успешный опыт выступления за сборную.

Кого прокатят мимо ЧМ? Спорные позиции в составе сборной России С вратарями всё понятно, по защитникам большие вопросы, а в нападении на два оставшихся места в заявке есть четыре игрока.

Проблемы с меньшинством

Из предыдущей проблемы вытекает и следующая. Нынешний состав сборной России – это феерия и атака, но даже в этом случае необходимо задумываться об обороне. И если в равных составах у нас всё очень неплохо (пропустили одну шайбу от чехов, две с половиной от шведов, ни одной – от финнов), то в меньшинстве пока справляемся не очень. Остаётся совсем немного людей, которые способны одинаково хорошо действовать на обеих сторонах площадки. Радует, что среди них и Овечкин, который научился отрабатывать в обороне с такой же страстью, с какой играет в атаке. Но ни он, ни Гусев, Кучеров, Ковальчук, Дадонов, Малкин или Кузнецов в меньшинстве не играют, и остаётся совсем мало форвардов, умеющих отбиваться в неравных составах.

Анисимов, Плотников, Андронов – на этом выбор среди железных кандидатов обрывается. Михеев и Кадейкин здесь бы сильно помогли, но есть большие сомнения, что они окажутся в заявке на турнир. Григоренко совершенно не тянет, а помимо него остаются только Телегин и Барабанов, которые пока тоже не забронировали себе место в составе.

Вопросы есть не только по нападающим для меньшинства, но и по защитникам, а точнее, по игре на пятачке. Большую часть шайб мы пропустили с добиваний и подправлений с близкого расстояния, когда защитники считали ворон, а не мешали соперникам. С этим надо что-то делать, потому что такие ошибки сильные соперники не прощают.

Что не так со сборной России? Отвечают игроки и главный тренер Воробьёв, Ковальчук и Анисимов прокомментировали поражение россиян от финнов на чешском этапе Евротура.

Пять нападающих в большинстве – риск

Пять нападающих на льду одновременно – ситуация нетипичная для хоккея. Такой состав иногда могут выпустить в конце игры, когда необходимо отыгрываться, но уж точно не в середине матча. В нынешней сборной России пять нападающих в большинстве – это вынужденная мера и вынужденный риск, который вытекает из того же переизбытка нападающих. В этой бригаде Ковальчук закрывает синюю линию, в своём привычном офисе располагается Овечкин, Григоренко и Капризов работают на пятачке, а Кузнецов дирижирует розыгрышем на правом борту.

Любая потеря в большинстве всегда опасна быстрой контратакой, тем более когда сзади на подстраховке нападающий, а не защитник. Тем более когда этот нападающий – Ковальчук, который уже проигрывает в скорости. К счастью, пока в этой формации россияне не пропускали (как и в принципе не пропускали в большинстве), но и не забили. Но в серьёзных матчах со шведами, чехами или швейцарцами (а тем более в плей-офф ЧМ) это может создать неприятности. Логика подсказывает, что на место Ковальчука лучше поставить Орлова, но тогда непонятно, зачем вообще в сборной Илья без большинства и в четвёртом звене.



