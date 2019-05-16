«Локомотив» подписал новые контракты с Исаевым, Мисюлем и Ивановым
Ярославский «Локомотив» заключил новые двусторонние контракты до конца сезона-2021/2022 с голкипером Даниилом Исаевым, защитником Даниилом Мисюлем и форвардом Георгием Ивановым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
19-летний Исаев в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в пяти матчах главной команды «Локомотива», одержав три победы и оформив один шат-аут. 18-летний Мисюль в сезоне-2018/19 сыграл за основу три встречи, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+2". 20-летний Иванов в прошедшем чемпионате был твёрдым игроком основного состава, за 58 игр регулярки заработав 15 (3+12) баллов. В 11 матчах Кубка Гагарина форвард забил три гола.
Новым главным тренером «Локомотива» стал канадец Мактавиш
- 16 мая 2019
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