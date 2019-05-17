Источник: задержаны исполнительный и финансовый директора «Торпедо»

Следственные органы задержали двоих сотрудников нижегородского ХК «Торпедо», в том числе исполнительного директора клуба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по Нижегородской области Алексея Воронина.

«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере), проводится расследование. Должностные лица задержаны в порядке ст.91 УПК РФ», — цитирует Воронина «Интерфакс».

В свою очередь нижегородское издание Koza Press сообщает, что исполнительный директор ХК «Торпедо» Сергей Малютин был задержан на территории Владимирской области и доставлен в СУ СКР по Нижегородской области, а финансовый директор Наталия Ерёмина была задержана в офисе клуба.