Мерзликин: смешно, если я буду провоцировать русских, у них все звёзды в составе

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин поделился ожиданиями от матча чемпионата мира 2019 года с командой России.

«Скорее всего, будет быстрый хоккей. У сборной России хороший состав, все звёзды. Не думаю, что с их стороны будет много ошибок. Ничего, будем готовиться и увидим, как будет. Никого не буду вызывать на дуэль, буду концентрироваться на своей работе. У России хороший состав, будет смешно, если я сейчас буду провоцировать русских. Вы сами знаете, какой у них состав и какой у нас. Мы не забьём шесть голов, забьём два, если нам повезёт, и должны будем хорошо защищаться. Это наша сборная, у нас нет Овечкина, у нас нет Кучерова, нет всех этих звёзд. Мы должны быть осторожными, концентрироваться на своей работе», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Всех, кто придёт поболеть за любимую команду на Чемпионате мира в рестораны «Ёрш», ждёт специальное предложение. При заказе в ресторане или онлайн-заказе «Сета хоккеиста» каждому гостю подарят шайбу с фирменным логотипом. В день трансляции финала в залах ресторанов будут разыгрываться шайбы с автографами участников сборной России по хоккею.

Мерзликин: если Задоров что-то мне сделает в матче с Россией, придётся отвечать