Гол Букартса в ворота Швеции засчитали после двух просмотров

В матче сборных Швеции и Латвии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею хет-триком отметился нападающий латвийской команды Роберт Букартс. Форварду удалось записать в актив заброшенные шайбы на 30-й, 42-й и 57-й минутах. Третью шайбу нападающего засчитали только после двух видеопросмотров.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею