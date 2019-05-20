Гол Букартса в ворота Швеции засчитали после двух просмотров
В матче сборных Швеции и Латвии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею хет-триком отметился нападающий латвийской команды Роберт Букартс. Форварду удалось записать в актив заброшенные шайбы на 30-й, 42-й и 57-й минутах. Третью шайбу нападающего засчитали только после двух видеопросмотров.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
- 20 мая 2019
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