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Гол Букартса в ворота Швеции засчитали после двух просмотров

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гол Букартса в ворота Швеции засчитали после двух просмотров
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В матче сборных Швеции и Латвии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею хет-триком отметился нападающий латвийской команды Роберт Букартс. Форварду удалось записать в актив заброшенные шайбы на 30-й, 42-й и 57-й минутах. Третью шайбу нападающего засчитали только после двух видеопросмотров.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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