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Видеообзор матча Словакия — Дания на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор матча Словакия — Дания на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Словакии оказалась сильнее команды Дании в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Посмотреть видео можно на YouTube.

Встреча проходила без заброшенных шайб до концовки второго периода, когда счёт открыл защитник сборной Словакии Мартин Маричин, которому помог рикошет от датского защитника. на 47-й минуте Дания восстановила равновесие благодаря заброшенной шайбе Миккеля Бёдкера. В основное время и в овертайме голов больше забито не было, в серии буллитов удача оказалась на стороне словаков.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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