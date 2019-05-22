Зайцев: надо сокращать количество команд на групповом этапе ЧМ

Защитник сборной России и «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился мнением об общем уровне чемпионата мира в Словакии.

«Количество таких матчей нужно как-то уменьшать. Мне кажется, надо сокращать количество команд на групповом этапе. Думаю, зрителям это тоже будет интересней. Пару команд точно можно было бы убрать. Из каждой группы. 12 команд — по шесть в каждой из групп — было бы интересней», — цитируют Зайцева «Известия».

Также Зайцев рассказал о сборной России.

«Да, сейчас у нас побольше ветеранов. Ребят, которые много играли и побеждали на различных турнирах — Олимпиадах, Кубках Стэнли и Гагарина. Но я никогда не считал себя каким-то ветераном на фоне остальных, так что сейчас для меня ничего не изменилось. И тогда, и сейчас, и во всех предыдущих турнирах нацелен только на то, чтобы помогать сборной, выполнять те задачи, которые ставит тренерский штаб. Цели у нас большие — как всегда, борьба за золото. Поэтому надо в любой роли максимально отдаваться игре и тренировкам, приносить положительный результат национальной команде», — отметил Зайцев.