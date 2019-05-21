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Зайцев: хочу пару раз приложить Нюландера. Ему понравится

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Зайцев: хочу пару раз приложить Нюландера. Ему понравится
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России и «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился ожиданиями от игры против форварда сборной Швеции Вильяма Нюландера. Они являются одноклубниками.

«В российской сборной всегда отличная атмосфера, поэтому нам нравится приезжать. Я даже не думал, ехать или нет. Не видел парней целый год, поэтому чемпионат мира был отличной возможностью для этого.

Не могу дождаться игры против Нюландера. Я хочу приложить его пару раз. Он разозлится? Да нет, ему это понравится. Это будет хорошо для него», — цитирует Зайцева HockeyNews.

«Зайцев будет очень стараться. Никита — невероятно добрый человек, который работает на льду изо всех сил. Будет весело сыграть против него. Он хочет ударить меня? Да-да, поглядим», — в свою очередь отметил Нюландер.

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