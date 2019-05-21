Зайцев: хочу пару раз приложить Нюландера. Ему понравится

Защитник сборной России и «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился ожиданиями от игры против форварда сборной Швеции Вильяма Нюландера. Они являются одноклубниками.
«В российской сборной всегда отличная атмосфера, поэтому нам нравится приезжать. Я даже не думал, ехать или нет. Не видел парней целый год, поэтому чемпионат мира был отличной возможностью для этого.
Не могу дождаться игры против Нюландера. Я хочу приложить его пару раз. Он разозлится? Да нет, ему это понравится. Это будет хорошо для него», — цитирует Зайцева HockeyNews.
«Зайцев будет очень стараться. Никита — невероятно добрый человек, который работает на льду изо всех сил. Будет весело сыграть против него. Он хочет ударить меня? Да-да, поглядим», — в свою очередь отметил Нюландер.
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