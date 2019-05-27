Фазель: это была лучшая сборная России за всё время

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о выступлении сборной России на прошедшем в Словакии чемпионате мира. Подопечные Ильи Воробьёва заняли третье место, в полуфинале они проиграли финнам со счётом 0:1.



«Я увидел очень хорошую сборную Финляндии. Она очень организованная, показала плотную игру. Российской команде было тяжело найти путь, чтобы преодолеть эту систему. На этом чемпионате была очень хорошая сборная России, с такими исключительными игроками. Я видел на нынешнем турнире лучшую сборную России за всё время, даже без Панарина, с великолепными вратарями. Но даже с таким составом сборная России не смогла найти путь к воротам финнов», — приводит слова Фазеля ТАСС.

«У нас все играли не свои роли». Откровенное интервью с Ковальчуком после ЧМ Капитан сборной России подвёл итоги выступления сборной России на чемпионате мира.