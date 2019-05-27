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Барбашёв: Берюбе может дать по щам любому игроку, мне это нравится

Барбашёв: Берюбе может дать по щам любому игроку, мне это нравится
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Берюбе.

«Уже в АХЛ я понял, насколько это хороший специалист. Знаете, что мне в нём особенно нравится? Он может дать по щам любому игроку в этой команде. Неважно кто ты — Джей Боумистер, Вова Тарасенко — он может на любого накричать и сказать, что нужно делать.

Не многие тренеры так поступают, если честно. Но и хорошие слова он тоже всегда находит. После того гола, который «Сан-Хосе Шаркс» (в овертайме третьего матча серии финала Запада. — Прим. «Чемпионата») нам забил после паса рукой, и из-за которого случился скандал, Берюбе сразу же сказал нам: «Забудьте! Используйте это как топливо для следующей игры», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

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