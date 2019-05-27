Барбашёв: Берюбе может дать по щам любому игроку, мне это нравится

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Берюбе.
«Уже в АХЛ я понял, насколько это хороший специалист. Знаете, что мне в нём особенно нравится? Он может дать по щам любому игроку в этой команде. Неважно кто ты — Джей Боумистер, Вова Тарасенко — он может на любого накричать и сказать, что нужно делать.
Не многие тренеры так поступают, если честно. Но и хорошие слова он тоже всегда находит. После того гола, который «Сан-Хосе Шаркс» (в овертайме третьего матча серии финала Запада. — Прим. «Чемпионата») нам забил после паса рукой, и из-за которого случился скандал, Берюбе сразу же сказал нам: «Забудьте! Используйте это как топливо для следующей игры», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.
- 27 мая 2019
-
12:40
-
12:17
-
11:57
-
11:36
-
11:28
-
10:59
-
10:47
-
10:30
-
10:20
-
09:56
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
08:17
-
06:30
-
02:44
-
02:30
-
02:00
-
01:45
-
01:35
-
01:25
-
01:12
-
00:33
-
00:28
-
00:27
-
00:13
- 26 мая 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:42
-
23:40
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
23:05