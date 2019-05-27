Тарасенко — о финале Кубка Стэнли: самое волнующее время в наших карьерах

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Путь сюда был точно самым тяжёлым. Кубок Стэнли — один тяжелейших призов в спорте. Чтобы даже попасть в финал, надо приложить очень много усилий и проделать много работы. Это самое волнующее время не только в году, но и, возможно, в наших карьерах. Все тренировки, все подъёмы по утрам — всё это делается ради вот таких моментов.



Надо только постараться не очень сильно нервничать перед играми и победить ещё в четырёх матчах. Сейчас все мысли только об этом. Но вообще, хочется уже поскорее начать, потому что с последней игры прошло немало времени», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

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