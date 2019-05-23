А. Тарасенко: к концу сезона силовой хоккей стал для Володи привычным делом

Тренер «Сибири» Андрей Тарасенко, отец нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, поделился мнением об игре сына.



«Решение об операции принималось летом. Восстановление было длительным, время подумать имелось. Одним снайперством сейчас уже не обойтись. Все друг друга изучают, так что надо быть более универсальным игроком — уметь играть и когда шайба идёт в ворота, и когда нет. Уметь играть и в силовой хоккей, и в комбинационный. Но трансформация, конечно, далась нелегко.



К концу сезона силовой хоккей стал для Володи привычным делом, и уже было видно, что он прибавил в уверенности в себе. Лидер — это не тот, кто забивает и отдает. Лидер — это тот, кто ведёт за собой команду. Столкновениями, ловлей шайбы на себя, быстрым голом или чем-то ещё. Но только не словами. Словами делу не поможешь. Только делами», — приводит слова Тарасенко-старшего официальный сайт НХЛ.

Тарасенко – третий игрок в истории «Сент-Луиса», забивший 30 голов в плей-офф