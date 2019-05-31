Берюбе: Тарасенко получил день отдыха, он сыграет в третьем матче с «Бостоном»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко примет участие в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Тарасенко не принимал участия в сегодняшней тренировке, ему предоставили день отдыха. Он сыграет в третьем матче серии с «Бостоном», — приводит слова главного тренера «музыкантов» Крэйга Берюбе в своём «твиттере» журналист Джим Рутерфорд.

В нынешнем плей-офф 27-летний Тарасенко провёл 21 матч. На его счету 10 заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «–3». Голевая серия российского форварда насчитывает уже четыре игры.



Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.