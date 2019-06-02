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Берюбе: четвёртый гол «Бостона» — кинжал в спину «Сент-Луиса»

Берюбе: четвёртый гол «Бостона» — кинжал в спину «Сент-Луиса»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал поражение со счётом 2:7 в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». При счетё 0:2 «музыканты» пропустили третий гол, и тренерский штаб «Блюз» взял просмотр на положение «вне игры», однако арбитры засчитали гол.

«Мы посчитали, что в том эпизоде был офсайд у Нордстрёма, но ситуация была 50 на 50. Конечно, мы надеялись уйти на перерыв при счёте 2:0. Увы, просмотр и решение были не в пользу «Сент-Луиса». Мы остались в меньшинстве, а после перерыва «Бостон» забил четвёртый гол. Это был кинжал в нашу спину», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео третьего гола «Бостона» можно в «Твиттере».

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.

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4 большинства, 4 гола, 4 броска.
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