Берюбе: четвёртый гол «Бостона» — кинжал в спину «Сент-Луиса»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал поражение со счётом 2:7 в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». При счетё 0:2 «музыканты» пропустили третий гол, и тренерский штаб «Блюз» взял просмотр на положение «вне игры», однако арбитры засчитали гол.
«Мы посчитали, что в том эпизоде был офсайд у Нордстрёма, но ситуация была 50 на 50. Конечно, мы надеялись уйти на перерыв при счёте 2:0. Увы, просмотр и решение были не в пользу «Сент-Луиса». Мы остались в меньшинстве, а после перерыва «Бостон» забил четвёртый гол. Это был кинжал в нашу спину», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.
Посмотреть видео третьего гола «Бостона» можно в «Твиттере».
Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.
- 2 июня 2019
-
09:53
-
09:22
-
09:00
-
08:33
-
08:13
-
08:06
-
06:20
- 1 июня 2019
-
23:50
-
23:28
-
23:15
-
22:57
-
22:43
-
22:19
-
21:59
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:02
-
20:00
-
19:27
-
19:06
-
18:46
-
18:31
-
18:10
-
17:40
-
17:16
-
16:46
-
16:11
-
16:06
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:43
-
14:27