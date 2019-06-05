Чижов: за права на Бойкова и Сергиенко «Салавату» предложили хорошую компенсацию
Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен с московским «Динамо», в результате которого бело-голубые получили защитника Юрия Сергиенко и права на защитника Сергея Бойкова.
«В команде образовалось четыре взрослые пары игроков обороны – немного «перегруз», поэтому пошли навстречу Юре Сергиенко, который мог оказаться восьмым-девятым защитником.
У нас были права на Бойкова, который играет в АХЛ. Понимали, что на этот год мы не можем его подписать, потому что, опять же, линия закрыта по защитникам. За права на Бойкова и Сергиенко «Салавату Юлаеву» предложили хорошую денежную компенсацию. Посчитали: выгодно, целесообразно — и совершили обмен», — цитирует Чижова официальный сайт уфимского клуба.
«Салават» обменял Сергиенко и права на Бойкова в московское «Динамо»
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