Спорный силовой приём Барбашёва на Юханссоне в пятом матче финала Кубка Стэнли

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметился спорным силовым приёмом против шведского нападающего «Бостона» Маркуса Юханссона. Арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны воспитанника московского «Динамо». Юханссон не скрывал своего разочарования от решения арбитров.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Hockey Night In Canada.

Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за шесть минут до финальной сирены.