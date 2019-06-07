Скандальный гол «Сент-Луиса» — в обзоре пятого матча финала Кубка Стэнли — 2019

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1.

Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за шесть минут до финальной сирены.

Обзор самых ярких моментов матча также доступен на «Чемпионате».

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут и нанёс три броска в створ ворот. Иван Барбашёв также отыграл 15 минут, нанеся два броска и отметившись шестью хитами.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 38 из 39 бросков, голкипер «Бостона» Туукка Раск — 19 из 21.