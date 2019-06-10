Сушинский: Чудинов отлично справлялся с обязанностями, хотели сохранить его

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение нового контракта с защитником Максимом Чудиновым.

«Максим Чудинов провёл сильный плей-офф и мы хотели сохранить в команде этого опытного защитника. Чудинов отлично справлялся со своими прямыми обязанностями, а его шайбы в матчах с «Барысом» окончательно перевернули эту серию в нашу пользу», — приводит слова Сушинского пресс-служба омского клуба.

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист провёл 59 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету девять заброшенных шайб и 10 результативных передач при показателе полезности «-9» и 22 минутах штрафа. В 19 матчах плей-офф защитник забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+4». Чудинов защищает цвета «Авангарда» с сезона-2017/18, ранее он выступал за СКА.