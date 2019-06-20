Кучеров получил 164 первых места из 171 в опросе на звание самого ценного игрока

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.
Российский форвард получил 164 первых места из 171 в опросе, по итогам которого и стал известен обладатель почётной награды. Три человека поставили Никиту на второе место, два — на третье, ещё два – на четвёртое. Кучеров набрал 1677 очков и значительно опередил капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (739 очков), на третьем месте расположился капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (465).
Кучеров – четвёртый россиянин в истории НХЛ, победивший в этой номинации, после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина.
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