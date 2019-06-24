Кровопусков: Шипачёв остаётся в «Динамо», хотим продлить контракт ещё на сезон

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ситуации с будущим нападающего Вадима Шипачёва.



«2 мая мы объявили о достижении договорённости с Вадимом. Это было принципиальное решение клуба. Вадим Шипачёв остаётся в клубе, вскоре мы объявим о деталях. Клуб намерен здесь и сейчас продлить контракт с игроком ещё на один сезон. Вопрос в финальной стадии.



Алексей Терещенко — наш воспитанник, и мы рассматривали его как игрока московского «Динамо» в новом сезоне. Однако совет директоров не утвердил данное подписание по объективным причинам, которые я не могу разглашать. Надеемся, что Алексей ещё принесёт много пользы своему родному клубу, и неважно, в каком статусе», — приводит слова Кровопускова официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Шипачёв установил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. На счету 87-го номера бело-голубых 76 (21+55) очков, набранных в 72 играх.