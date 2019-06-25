Обладатель двух Кубков Стэнли Орпик завершил карьеру

Обладатель двух Кубков Стэнли американский защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик заявил о завершении карьеры.

«Мне очень повезло играть в хоккей на протяжении многих лет – это лучшая работа в мире, но моё тело говорит мне, что пришло заняться чем-то другим.

Здорово, что я смогу больше времени проводить с семьёй и заняться вещами, которые в качестве профессионального спортсмена я не мог себе позволить.

Спасибо «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» за предоставленную мне возможность играть против лучших спортсменов в мире. Я буду вечно благодарен за воспоминания и отношения, которые дал мне хоккей», — приводит слова Орпика официальный сайт НХЛ.

Орпик — обладатель Кубка Стэнли — 2009 в составе «Питтсбург Пингвинз» и 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз».