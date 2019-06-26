Тарасенко успешно перенёс операцию на колене

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко успешно перенёс артроскопию левого коленного сустава. 27-летний хоккеист будет повторно обследован через четыре недели. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на генерального менеджера «Сент-Луиса» Дага Армстронга.
В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 70 матчей и набрал 49 очков (33+16). В плей-офф на счету форварда 17 очков (11+6) в 26 матчах.
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.
- 26 июня 2019
-
04:13
-
03:56
-
01:49
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:43
-
23:21
-
23:01
-
22:28
-
21:58
-
21:33
-
21:12
-
20:41
-
20:08
-
19:47
-
18:54
-
18:37
-
17:56
-
17:14
-
16:37
-
16:10
-
15:59
-
14:59
-
13:56
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:25
-
10:21
-
10:00