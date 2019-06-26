Тарасенко успешно перенёс операцию на колене

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко успешно перенёс артроскопию левого коленного сустава. 27-летний хоккеист будет повторно обследован через четыре недели. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на генерального менеджера «Сент-Луиса» Дага Армстронга.

В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 70 матчей и набрал 49 очков (33+16). В плей-офф на счету форварда 17 очков (11+6) в 26 матчах.



В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.