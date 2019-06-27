Луонго: теперь я просто ещё один неработающий человек из Южной Флориды

Голкипер Роберто Луонго, принявший решение завершить спортивную карьеру, отметил, что хотел бы остаться во «Флориде».
«Мне бы хотелось остаться в каком-либо качестве в «Пантерз». Здесь мой дом, и я всё ещё люблю хоккей и хочу им заниматься. Да, мне не удалось выиграть Кубок Стэнли на домашнем льду, но, возможно, мне удастся это сделать в другом качестве. Это будет не то же самое, но всё равно станет значимым достижением. Сейчас, однако, я просто ещё один неработающий человек из Южной Флориды. Довольно скоро я уже стану обладателем пенсионного удостоверения», — приводит слова Луонго официальный сайт НХЛ.
За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9% бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды» он защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс». Роберто является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и двукратным чемпионом мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.
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