«Каролина» договорилась о новом контракте с голкипером Мразеком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» договорился о новом контракте с вратарём Петром Мразеком, информирует в своём «твиттере» известный североамериканский инсайдер Боб Маккензи.

27-летний голкипер поставит подпись под соглашением сроком на два года, зарплата за сезон составит $ 3,125 млн. Напомним, переговоры по новому контракту игрока проходили тяжело, за него вёл борьбу «Эдмонтон Ойлерз».

В сезоне-2018/19 Мразек провёл 40 матчей в регулярном чемпионате за «Каролину», одержав 23 победы. Он отражал 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,39. Кроме того, голкипер оформил четыре «сухаря». В 11 матчах плей-офф он отражал 89,4% бросков, пропуская 2,73 шайбы за игру.

Ранее «ураганы» заполучили голкипера Джеймса Раймера в результате обмена с «Флоридой Пантерз». В обратном направлении проследовал вратарь Скотт Дарлинг, отправленный на драфт отказов с целью выкупа контракта.