Кадри: «Колорадо» не был во главе списка команд, в которые я хотел перейти

Нападающий Назем Кадри поделился впечатлениями от перехода из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Колорадо Эвеланш».
«Я считаю, что пока лето проходит замечательно, я чувствую себя как никогда хорошо, готовясь к тому, чтобы взять реванш за прошлый сезон. Я в хорошей форме и настроении, твердо верю, что мои лучшие годы ещё впереди. Поэтому я считаю обмен в „Колорадо“ хорошим событием.
В Торонто быстро учат играть под давлением, когда каждый твой шаг изучают под микроскопом. Порой бывает очень тяжело, кажется, все смотрят на тебя. Мне повезло, что в этом городе меня научили справляться с этим. Я могу адаптироваться и держать ситуацию под контролем в таких случаях.
Я много раз бывал в Денвере, и мне нравится этот город. Тут очень красиво. Арена Pepsi Center — замечательное сооружение, тут приятно играть. Мне многие ребята написали, и это приятно. Такое отношение к новичкам наилучшим образом характеризует команду. Я разговаривал с Джо Сакиком, и он поддержал меня. Меня здесь тепло встретили, тем не менее покидать „Торонто“ было тяжело. „Колорадо“ не был во главе списка команд, в которые я хотел бы перейти, но я считаю, что у „Эвеланш“ молодой и талантливый состав и однажды команда войдёт в число претендентов на победу и будет находиться в их числе в течение длительного времени. Я очень рад», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
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